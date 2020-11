Weniger Unfalltote, aber Ziel noch nicht erreicht

In Oberösterreich starben heuer 55 Menschen im Straßenverkehr, weniger als 2019 (82), 2018 (84) und 2017 (73) bis Mitte November. Die niedrigste Zahl an Toten wurde in Oberösterreich im Jahr 2014 mit 75 Verstorbenen im gesamten Jahr erreicht. Trotz auch bundesweit rückläufiger Daten wurde das Ziel des Verkehrssicherheitsprogrammes nicht erreicht.