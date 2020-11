Tulpen und wichtige Botschaft nach Terror in Wien

Die ersten Knollen wurden bereits am Donnerstag am Fuße der Ruprechtsstiege in der Innenstadt gepflanzt - und damit in unmittelbarer Nähe zum Ort des Anschlags am 2. November. Weitere werden von den Wiener Stadtgärten im Kurpark Oberlaa in Favoriten und im Märzpark in Rudolfsheim-Fünfhaus gepflanzt.