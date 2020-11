Neuer Action-Auftrag für Bruce Willis

Bruce Willis (65, „Stirb Langsam“, „Death Wish“) hält an seinem Ruf als amerikanischer Actionheld weiter fest. In dem Thriller „American Siege“ wird er einen früheren New Yorker Detektiv spielen, der nun im ländlichen Oregon als Sheriff auf Diebe angesetzt wird, die einen reichen Arzt als Geisel festhalten. Die im US-Bundesstaat Georgia angelaufenen Dreharbeiten sollen in Kanada fortgesetzt werden, berichtete das Branchenblatt „Deadline.com“ am Mittwoch.