Trumps Fake-News-Krieg

Eine der letzten News, die über die Agenturen tickerten, lautete jedenfalls: „Trump will noch rasch die Umwelt zerstören, Truppen abziehen und Bomben werfen.“ Mit Verlaub, aber so eine Schlagzeile kann doch gar nicht mehr wahr sein. De facto aber hat der US-Präsident die Möglichkeit, nahezu im Alleingang über Krieg und Frieden zu entscheiden und - so wie aktuell kolportiert - mit dem ernsthaften Gedanken zu spielen, einen Last-Minute-Luftangriff auf iranische Atomanlagen zu starten. De facto kann ein US-Präsident kurzerhand aus Afghanistan Truppen abziehen und die NATO-Partner im Regen stehen lassen. Tatsächlich hat er sogar die Macht, last minute im rohstoffreichen Alaska nach Öl und Gas bohren zu lassen - sogar in einem Naturschutzgebiet.