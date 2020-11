Wie Wörter aus unserer Sprache verschwinden

Richtig: Sämtliche, über die wir heuer in diversen Medientexten zuhauf gestolpert sind, die uns aber noch im Vorjahr größere Rätsel aufgegeben hätten. Also zum Beispiel Durchimpfungsrate, Lockdown, Covid-19 oder Reproduktionszahl. Das Coronavirus allerdings war nicht der einzige „Namensgeber“ - diesen Begriff gab es übrigens schon in der Vorgängerausgabe 2017 - sondern auch aktuelle Trends und Debatten: Fridays for Future, Gender-Sternchen, Influencer, Klimanotstand oder Netflix-Serie sind im Wörterbuch der deutschen Sprache 2020 ebenfalls erstmals nachzuschlagen. 3000 neue Stichwörter sind enthalten, 148.000 insgesamt.