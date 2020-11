Männerberatung hat durch Corona viel zu tun

„Mann, du bist nicht alleine!“ So lautet der Slogan der Caritas-Männerberatung in der Diözese St. Pölten. Am internationalen „Tag des Mannes“, heute, wollen die Fachleute auf die typisch männlichen Probleme, welche die Corona-Krise mit sich bringt, aufmerksam machen. „Männer neigen dazu, Probleme alleine lösen zu wollen. Sie zögern oft viel zu lange, über ihre Sorgen zu reden“, weiß Berater Erwin Hayden-Hohmann. Und wegen der Pandemie verstärken sich die Belastungen, betont der Experte. Vor allem die Angst um den Arbeitsplatz nagt derzeit an vielen Männern. Wenn der Job tatsächlich weg ist, gesellen sich meist noch finanzielle Probleme dazu. Die Folge sind oft Spannungen in der Familie. Alleinstehenden macht – gerade in Zeiten des Lockdowns – die Einsamkeit zu schaffen.