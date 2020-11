Im heimischen Handel drohen rund 6000 Pleiten

Nur ein Viertel der Käufe würde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, der Rest entfalle oder verlagere sich in den Onlinehandel - und dort vor allem in Richtung Amazon, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Mittwoch. Für ihn gleicht der zweite Lockdown einem „Amazon-Förderungsprogramm“, weshalb er - wie auch andere Branchenvertreter - an die Konsumenten appelliert, in heimischen Onlineshops einzukaufen.