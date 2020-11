Schulen sind auch im Lockdown gut besucht

Leere Klassenzimmer sucht man in der Volksschule St. Michael am ersten Tag des harten Lockdowns vergeblich. Trotz Schulschließung – das Betreuungsangebot vor Ort wird gut angenommen: Von den 125 Schülern saßen auch am Dienstag 70 in der Bildungseinrichtung. „Die Not der berufstätigen Eltern ist groß. Sie brauchen diese Unterstützung, weil die meisten ihre Urlaubstage bereits aufgebraucht haben“, weiß Direktorin Martina Obermayer. Alle Lehrer sind in ihren Klassen und betreuen die Kinder, unterstützen sie beim Lernen. Der Rest bleibt zu Hause und wurde mit Lernpaketen versorgt. Dass ihre Schüler eine Rolle in der Virus-Verbreitung spielen, glaubt Obermayer nicht: „Wir nehmen an der Gurgelstudie teil und hatten bisher noch keinen Fall.“