34 Covid-Fälle im Seniorenheim Bischofshofen

Noch in der vergangenen Woche plagte das Seniorenheim Bischofshofen eine Testpanne. Nun kämpft das Altersheim mit einem großen Corona-Cluster: Am Montag waren bereits 34 Bewohner an dem Virus infiziert, drei von ihnen müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Plus: Auch 15 Pflegekräfte haben sich mit dem Virus infiziert, neun weitere sind schon wieder genesen.