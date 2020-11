Wieso es mehr Frauen als Männer in die Stadt zieht

Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidet

Manche kehren nach der Ausbildung zurück. Aber auch Frauen jenseits der 20-er entscheiden sich gegen ein Leben am Land. „Frauen und insbesondere Mütter haben andere Anforderungen an den Arbeitsplatz als Männer. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt hier eine wesentliche Rolle“, schreibt Theresia Oedl-Wieser, Expertin für Agrarpolitik und Gleichstellung, in dem Report. „Da es auf dem Land jedoch häufig an entsprechenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlt, liegt hier besonders für die 30- bis 39-jährigen Frauen ein entscheidender Grund, in die Stadt zu ziehen.“