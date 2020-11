Opposition kritisiert „Frühstarterbonus“ scharf

Statt der derzeitigen abschlagsfreien Hacklerregelung will die türkis-grüne Bundesregierung einen „Frühstarterbonus“ im Pensionssystem einführen. Diesen lehnen FPÖ und NEOS vehement ab, die SPÖ bezeichnet ihn als „Schnell- bzw. Hüftschuss“. Sie will mit einem Dringlichen Antrag am Dienstag im Nationalrat vielmehr die abschlagsfreie Hacklerregelung retten.