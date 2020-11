Rabattaktion: Schuhhändler entschuldigt sich

Menschenmassen vor den Geschäften, lange Schlangen in den Einkaufszentren: Wie berichtet, hatten gleich mehrere Geschäftsketten am Samstag mit Rabattaktionen gelockt - und das trotz der aktuell höchst prekären Coronavirus-Situation im Land, die das Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze bringt. Nachdem eine Reaktion eines Schuhhändlers auf den Ansturm am Wochenende ziemlich nach hinten losgegangen war, gab es nun eine Entschuldigung.