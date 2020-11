In ersten Spitälern sind Covid-Betten voll belegt

Die ersten Krankenhäuser in Salzburg kommen in der Belegung von Corona-Betten an ihre Grenzen. Die Landeskliniken befinden sich in der vorletzten Stufe des Betten-Plans: Von 267 Betten waren am Sonntag 193 belegt. Durch engen Austausch der Spitäler und Unterstützung von Privaten ist die Versorgung gesichert.