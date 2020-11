Schüsse bei Flucht eines Häftlings in St. Pölten

Der Häftling hatte sich kurz nach 21 Uhr losgerissen und die Flucht angetreten. Das Fluchtfahrzeug, in dem drei weitere Personen saßen, wurde wenig später im Stadtgebiet von St. Pölten entdeckt. Die drei Fluchthelfer waren in zwei Taxis gestiegen, die sie über die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien dirigierten. Nachdem ein Chauffeur die Polizei alarmiert hatte, wurden die Taxis im Bereich Steinhäusl von der Exekutive angehalten.