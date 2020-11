Johannes Zeiler: „Das ist eine hohe Kunst“

Warum haben Sie der alten Technik den Vorzug gegeben?

Weil ich entdeckt habe, dass das intuitive Schießen, das nur mit so einem puren Bogen möglich ist, ganz viele Fähigkeiten zum Vorschein bringt, von denen ich gar keine Ahnung hatte, dass ich sie habe. Es ist also von der Evolution her noch immer in uns drin, dass man ein G‘spür dafür hat, auf ein Ziel zu schießen und das auch ziemlich gut zu treffen. So gesehen, ist das ein ganz gutes Training, zurück zu seinen Wurzeln zu finden, klar zu sein und möglichst ohne großen Willen das Bogenschießen zu vollziehen.