Ärger mit dem Schlüsseldienst

In ihrer Verzweiflung rief die junge Frau gleich die erstbeste Nummer an. Ein Fehler – wie sich herausstellen sollte. Rund eineinhalb Stunden später traf ein Mitarbeiter ein. Fragen, wie viel die Türöffnung kosten werde, wich er ebenso geschickt aus wie zuvor sein Kollege am Telefon. Immerhin: In wenigen Sekunden konnte er die Tür tatsächlich öffnen. Dann kam die Rechnung – und mit ihr der Schock: 525 Euro. Die überrumpelte Frau bezahlte 135 Euro in bar – mehr hatte sie nicht daheim. Den Rest solle sie überweisen.