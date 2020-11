Corona: Wie der Schutz der Kleinsten funktioniert

Mutter und Kind müssen nicht getrennt werden

An der Neonatologie in Innsbruck kamen bereits Babys von Frauen mit einer Corona-Infektion auf die Welt. Die Kinder werden besonders beobachtet. „Eine Trennung von Mutter und Baby ist aber nicht notwendig. Ausschlaggebend sind eine spezielle Hygiene beim Stillen, die regelmäßige Händedesinfektion und der Mund-Nasen-Schutz“, beschreibt die Medizinerin, wie man Ansteckung vermeidet. Ist eine Frau schwer an Covid-19 erkrankt, dann steigt das Risiko für eine Frühgeburt. „Aber nur leicht“, schränkt Kiechl-Kohlendorfer ein.