Abwechslung im Alltag mit digitaler Turnstunde

Über die interaktive Website www.ugotchi365.at können sich Familien Inspiration für gemeinsame sportliche Aktivitäten holen. Das Erfolgsprojekt „Ugotchi“ sorgt aber auch an Schulen für reichlich Bewegung. Das sportliche Punktesammelspiel wurde angepasst und ist nun auch im Homeschooling möglich. „Rund 2000 burgenländische Volksschulkinder können so trotz allem am Projekt teilnehmen“, freut sich Sportunion-Burgenland-Präsidentin Karin Ofner.