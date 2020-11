Fasching: Das sind die neuen Kärntner Prinzenpaare

Schlüsselübergabe als Faschingsbrauch

Die Zahl 11 dominierte die Landeshauptstadt heute, zu Faschingsbeginn, besonders: Zum 11. Mal wurden in Klagenfurt am 11.11. um 11:11 Uhr die Narren geweckt. Die Stadtregierung übergab dabei, wie es Tradition ist, den Stadtschlüssel. Dieser Brauch wurde heute auch in St. Veit begangen, wo der Faschingsausruf „Namla Woll Woll“ lautet.