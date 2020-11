11. 11., 11.11 Uhr: Wie feiert Ihr Faschingsstart?

Faschingszeit ist Krapfenzeit

Abgesehen vom Villacher Kirchtag geht es bei der Bäckerei Rainer in der Draustadt auch im Winter oft hektisch zu - vor allem dann, wenn der Fasching anklopft! Im Jahr 2017 besuchte die „Kärntner Krone“ die fleißigen Bäckerinnen. Sie stehen von früh bis spät in der Backstubbe, um die süßen Köstlichkeiten zuzubereiten. Am Faschingssamstag können es schon einmal 3000 Krapfen werden!