Pkw-Absturz: Ein Insasse gestorben

Im Bereich der Sonnalm in Zell am See ist am Dienstagabend nach ersten Informationen ein Lenker aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pick-up von einem Güterweg abgekommen und hunderte Meter über eine Skipiste abgestürzt und schließlich unter einem querenden Weg liegen geblieben. Eine Person wurde schwer verletzt, ein weiterer Insasse überlebte nicht.