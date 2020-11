Für die Psyche wird es jetzt richtig fordernd

Mehr als 1000 Tiroler nahmen an Online-Umfrage teil

Wie sich die Dauerbelastung auf die Psyche der Tiroler auswirkt, das wird nun untersucht. In einem ersten Schritt wurden mehr als 1000 Tiroler in einer Online-Umfrage zum ersten Lockdown befragt. Alex Hofer, Direktor der Klinik für Psychiatrie I, nennt einige Ergebnisse: „Zahlreiche Studien-Teilnehmer berichteten von mehr Einsamkeit oder steigender psychischer Belastung. 20 Prozent fühlten sich auch aggressiver. Bei den Jungen ging es oft um ein Gefühl der Langeweile - ebenfalls ein Faktor, wenn es um psychischen Stress geht.“ Die Befragung zeigte, dass vermehrt zu Alkohol oder Drogen gegriffen wurde.