Der Covid-Polizei fehlen die Regeln

Menschenansammlungen, abendliche Garagen-Partys oder mangelnde Bereitschaft zur Maske in geschlossen Räumen: All dem muss die Salzburger Polizei derzeit Herr werden. Wie Verstöße gegen die Covid-Verordnung zu ahnden sind, obliegt laut der Verordnung des Gesundheitsministeriums jedoch den Polizisten selbst. Die Entscheidung sei „auf Grundlage der epidemiologischen Gefahrensituation“ sowie von den Infos der Gesundheitsbehörden abhängig, heißt es im Text der aktuellen Covid-Verordnung. „Ein Gummi-Paragraf“, wie ihn Elisabeth Heisz, die stellvertretende Vorsitzende der blauen Personalvertretung (AUF) in Salzburg nennt. „Wir möchten wissen, was das für die Kollegen bedeutet“, sagt die Verkehrspolizistin. Zumal der Informationsfluss, so die AUF, von Seiten der örtlichen Gesundheitsbehörden nur unzureichend sei.