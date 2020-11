„Heimatleuchten“ über dem Jauntal in ServusTV

Tropfstein

Schätze aus der Tiefe finden sich auch in Bad Eisenkappel, der Gemeinde mit dem südlichsten Punkt Österreichs. Hier haben Bergmänner den Obir mit Stollen durchlöchert, und so einige der schönsten Tropfsteinhöhlen des Landes zugänglich gemacht. Was es an technischem Aufwand braucht, um dieses Naturjuwel für Besucher sichtbar zu machen, erzählt Norbert Kucher, der für die Technik in der Höhle zuständig ist