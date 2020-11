Trampolinsprung mit Folgen vor Gericht

In so einer Spielplatzanlage, ja da hat man Spaß: Da kann man rutschen, klettern oder auch durch die Luft sausen! Für einen 17-Jährigen endete der Besuch einer solchen bunten Indoor-Spielwelt in Wien aber tragisch: Unfall beim Trampolin-Springen, Querschnittlähmung. Jetzt startete der Prozess gegen den Geschäftsführer (39).