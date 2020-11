Alexa Chung: Mick Jagger ist ihre „Beauty-Ikone“

In einem Interview mit dem „Stellar“-Magazin erklärte die Influencerin: „Viele meiner Beauty-Ikonen sind Männer wie Mick Jagger bei seinen Auftritten, der Eyeliner trägt und immer diesen unglaublichen rosafarbenen Mund hat, auch wenn es dann so wirkt, als ob ich mich wie Isabella Rossellini aufbrezeln will, versuche ich dabei meistens, wie ein Typ auszusehen. Wenn man sich in der Mitte trifft und sich die Essenz von Schönheit anschaut, Mick Jagger ist bei seinen Performances verspielt, wunderschön und sieht gut aus, so gehe ich Beauty an - dabei will ich, dass es Spaß macht und ich möchte Sachen ausprobieren.“