Junge Raser müssen ihren Schein abgeben

Weiters stoppten Verkehrspolizisten am Samstag einen Moped-Lenker: Weil dieser das Kennzeichen nahezu waagrecht an seinem Fahrzeug angebracht hat. Das Taferl war so großteils verdeckt. Nicht das einzige Manko: Gleich neun Übertretungen stellten die Beamten fest. Das Moped war derart frisiert, dass es am Rollenprüfstand auf 96 km/h schaffte. Zudem war auch eine nicht zum Verkehr zugelassene Auspuffanlage eingebaut. Anzeige.