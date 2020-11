Nehammer will gegen radikale Kundgebungen vorgehen

Nachdem eine zunächst nicht untersagte Anti-Frankreich-Demo vor der französischen Botschaft in Wien am Sonntag doch noch verboten worden ist, will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nun dafür sorgen, dass von radikalem Gedankengut getragene Versammlungen künftig von vornherein unterbunden werden. Er habe den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, angewiesen, Versammlungen mit radikalem bzw. extremem Gedankengut „genauestens zu prüfen“, gab der Minister bekannt.