Demo-Wagen lässt „Schüsse“ durch Wien schallen

Aufklärung gefordert

Gemeinderat Al-Rawi kritisierte die Aktion scharf: „Wir brauchen die Spalter auf beiden Seiten nicht.“ Auch den Urhebern der Aktion sei gesagt, „Schleicht‘s euch, ihr Arschlöcher“, in Anlehnung an jene Worte, die sich als Absage an den Terror in Wien etabliert haben. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) forderte via Twitter ebenfalls Aufklärung über das Geschehen.