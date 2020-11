Mit Pkw ins Schleudern geraten und in See gestürzt

Am Samstag gegen 14.30 Uhr lenkte ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger seinen Pkw auf der L255 Planseestraße in Fahrtrichtung Plansee. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er kurz nach der Kapelle „Frauenbrünele“ in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und verriss laut Zeugenaussagen das Fahrzeug zuerst nach rechts, danach nach links und stürzte in weiterer Folge ca. 8 Meter über die Böschung in den Auslauf des Kleinen Plansees.