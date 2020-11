In Salzburg überwiegt Freude nach Biden-Triumph

„Ich habe mir jede Nacht die Sendungen im Fernsehen dazu angeschaut, so mitgefiebert habe ich. Für uns alle ist das eine Wahl, die unser Leben in irgendeiner Weise tangiert, egal in welchem Bereich“, erzählt die junge Frau, die in Pittsburgh geboren wurde. Per Wahlzettel gab Werthmann ihre Stimme Joe Biden. „Ich bin so froh, dass er es so weit geschafft hat. Aber wir zitterten alle. Niemand hat gedacht, dass es zeitweise so knapp werden könnte.“