Nur 16 Prozent der Tiroler haben ein Testament

Nur 16 Prozent der über 40-jährigen Tiroler und Tirolerinnen haben mit einem Testament vorgesorgt - somit bildet unser Bundesland in Österreich das Schlusslicht. Diese Daten erhob die Initiative „Vergissmeinnicht“, welche kostenlos und neutral über Erbrecht und Testamentsspenden informiert. 89 gemeinnützige Organisationen sind Mitglied der Initiative. Wie Projektleiter Markus Aichelburg weiß, regte die Pandemie nun einige zum Nachdenken an: „In Covid-Zeiten ist das Interesse an Testamenten gestiegen. Die Menschen hatten mehr Zeit, sich damit zu befassen und sind sich im Lockdown ihrer Sterblichkeit bewusst geworden.“