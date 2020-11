Kurz: Entlassung von Attentäter „definitiv falsch“

Diese Entscheidung sei mit dem heutigen Wissensstand „definitiv falsch“ gewesen, sagte hingegen Kanzler Kurz am Dienstagabend in einer Sonder-„ZiB“. „Wäre er nicht aus der Haft entlassen worden, hätte der Terroranschlag so nicht stattfinden können“. Auch plädierte Kurz für einen verstärkten Kampf gegen den politischen Islam auf europäischer Ebene. Auf im Lauf des Tages schon hörbar gewordene Kritik an möglichen Fehlern im Bereich des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ging Kurz nicht ein. Er begrüßte nur, dass Innenminister Nehammer die nötige behutsame Reform aufgesetzt habe.