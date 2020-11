Nehammer: „Keine Hinweise auf einen zweiten Täter“

20.000 Videos an Polizei geschickt

Nehammer lobte die Mitarbeit der Bevölkerung, die nach einem Aufruf der Polizei ein Terrabyte an Daten an die Exekutive geschickt hatte. Es habe sich dabei um 20.000 Videos, die während der Tatnacht gemacht worden seien, gehandelt. „Es wurden 50 Prozent des Materials gesichtet“, erklärte er. Man habe dabei „keinen Hinweis auf einen zweiten Täter“ feststellen können.