Bei der Raumordnung geht‘s zurück an den Start

Stöglehner hat bereits im März imBegutachtungsverfahren eine lange kritische Stellungnahme eingereicht, die inhaltlichaufrecht sei. Ein Beispiel: „Das Instrument des örtlichen Entwicklungskonzeptes wird weiter geschwächt, es wäre aberwichtig.“ Und: „Ein geschwächtes örtliches Entwicklungskonzept ist kein Beitrag zum Klimaschutz“, ortet der Boku-Professor einenWiderspruch zwischen der Aufnahme des Klimaschutzes in die Liste der Raumordnungsziele auf der einen Seite und konkreten Bestimmungen, die das Ziel schon im Gesetz nicht erfüllen. Sein Appell an Landesrat Achleitner: „Zurück an den Start mit diesem Entwurf!“ Er steht aber am 12. Novemberzum Beschluss imLandtag an.