Maßnahmen für Bahnhof, Parks und Öffis in Linz

Gerade in Tagen wie diesen gerät das Thema Sicherheit einmal mehr in den Mittelpunkt. Diesbezüglich will auch die Volkspartei, dass man sich im morgigen Gemeinderat damit auseinandersetzt, und präsentiert ein 5-Punkte-Sicherheitspaket, mit dessen Umsetzung man das Sicherheitsgefühl der Linzer stärken möchte.