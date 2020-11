Corona: Besuchsverbot in Tiroler Krankenhäusern

Besuchsverbot mit Ausnahmen

So herrsche gemäß der Empfehlung des Landes in den Tiroler Krankenanstalten ab sofort ein generelles Besuchsverbot, hieß es in einer Aussendung. Ausnahmen könnten bei Besuchen von palliativ betreuten, sterbenden und intensivtherapiepflichtigen Patienten oder bei psychosozialer Indikation ermöglicht werden. Väter dürfen bei der Geburt ihrer Kinder weiterhin dabei sein.