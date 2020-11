Frontal gegen Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Fataler Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Tiroler Wildschönau (Bezirk Kufstein): Ein 19-jähriger Einheimischer prallte in Niederau mit einem nicht zugelassenen Motorrad frontal gegen einen Pkw und wurde über die Windschutzscheibe auf die Straße geschleudert. Schwer verletzt!