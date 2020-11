Anstoßen auf Lockdown: Bar lud zum „Restltrinken“

Unter dem Motto „Restltrinken“ öffneten er und sein Team nun zum vorerst letzten Mal. Zu jeder Bestellung Bier, Sekt oder Wein gab es ein zweites Glaserl kostenlos dazu. „Die angeschlagenen Bierfässer müssen leer werden – es wär doch schade um die ganzen Restln“, lacht Buljubasic. So kam kurz vor der Zwangspause noch etwas Geld in die Kassen. „Unseren Hauptumsatz machen wir eigentlich am Wochenende nach Mitternacht – das fehlt uns komplett“, sagt Buljubasic.