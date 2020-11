Zwei Kunstbahnathleten positiv auf Corona getestet

Zwei Mitglieder der österreichischen Kunstbahn-Rodelnationalmannschaft sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der heimische Verband (ÖRV) am Montag mitteilte, befinden sich die nicht näher genannten Infizierten in häuslicher Quarantäne und zeigen keine nennenswerten Symptome. Als Reaktion hat das Nationalteam das aktuelle Trainingslager am Königssee (Bayern) vorzeitig abgebrochen.