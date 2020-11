Im Supermarkt vor dem Lockdown in Salzburg

Lokalaugenschein im Nahrungsmittelgroßmarkt in Lehen: Überladene Wägen, leergekaufte Klopapierregale, Angst in den Augen der Menschen - Fehlanzeige. Alle brav mit Maske. Am Samstag Nachmittag war in einem Interspar in der Stadt Salzburg nicht mehr los als sonst am Wochenende.