“Lockdown“ für die Formel 1? Nicht ausgeschlossen

Nach Imola schlägt der Milliarden-Zirkus seine Zelte in Istanbul auf, danach geht’s an den Persischen Golf zum Doppelpack in Bahrain sowie dem Finale in Abu Dhabi. Ob’s allerdings wirklich dazu kommt, hängt - verdammt noch mal - vom Coronavirus ab. Denn auch auf der „Insel“ plant der britische Premierminister Boris Johnson im Kampf gegen die Pandemie einen neuen strengen Teil-Lockdown in England - bereits ab kommender Woche. Kolumne von Richard Köck.