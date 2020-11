Ischgl-Bericht führt zu Salzburger Gastromesse

Hotelier hat Antikörper

So erzählt der Bericht auch vom Besuch des Hoteliers Peter Zangerl auf der Gast-Messe im November 2019 in Salzburg. Rund vier Monate später geriet die Apres-Ski-Bar Kitzloch seines Sohnes Bernhard in dem Tiroler Ski-Mekka als weltweiter Corona-Hotspot in die Negativschlagzeilen. Bei dem Hotelier wurden später Antikörper festgestellt. Zangerl war infiziert. „Er erinnert sich nicht an signifikante Symptome, hat sich aber im Oktober/November nicht gut gefühlt“, heißt es dazu über Zangerl im Ischgl-Bericht. Und weiter: „In dieser Zeit hat er die Salzburger Messe besucht, zu der aus ganz Europa Leute gekommen sind.“