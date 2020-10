Schon fast 300 Corona-Patienten in Landesspitälern

Besonders groß war die Steigerung an Patienten in den vergangenen 24 Stunden im LKH-Universitäts-Klinikum Graz, im Spitalsverbund Rottenmann-Bad Aussee und im Verbund Feldbach-Fürstenfeld. In der Oststeiermark wurde bereits mehr Platz für die Corona-Fälle geschaffen. Über das Wochenende behördlich teilweise gesperrt bleibt das LKH Wagna, dort werden seit Tagen keine neuen Patienten mehr stationär aufgenommen.