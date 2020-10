Online-Tool bringt Entlastung bei „1450“ in Tirol

1450-Zentrum in Messehalle

Zudem wurde ein neues 1450-Zentrum in der Messehalle in Innsbruck geschaffen. 30 Arbeitsplätze, die von rund 50 Mitarbeitern im wechselnden Schichtbetrieb genutzt werden - darunter 21 Soldaten des Bundesheeres - finden sich nun in der Messehalle. Von dort aus soll ab Samstag der Großteil der 1450-Anrufe abgewickelt werden. Insgesamt sollen künftig bis zu 100 Arbeitsplätze in der Messehalle zur Verfügung stehen.