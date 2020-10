WAC-Triumph: Mit 4:1 „zurück zu den Dorfbewohnern“

Die niederländischen Pressestimmen zum Spiel in der Fußball-Europa-League zwischen Feyenoord Rotterdam und dem Wolfsberger AC (1:4 ) sprechen Bände: Niemand in Holland hatte damit gerechnet, dass der "Dorfklub" WAC den legendären niederländischen Klub Feyenoord schlägt, vor allem nicht in dieser Höhe.