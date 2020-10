Unser exportierter Plastikmüll landet oft im Meer

Europäische Staaten exportieren knapp die Hälfte ihres Plastikmülls, um diesen in anderen Ländern günstiger recyceln zu lassen. Das allein wäre noch nicht schlimm. Doch eine aktuelle irische Studie zeigt nun, dass es so manche Staaten mit der Wiederverwertung nicht allzu genau nehmen – demnach gelangten im Jahr 2017 zwischen ein und sieben Prozent aller exportierten Plastikflaschen in die Meere. Das entspricht zwischen 32.000 und 180.000 Tonnen Müll. Viel landete auch auf Deponien – rund ein Drittel des Abfalls wurde nicht recycelt.