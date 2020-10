Covid-Test an Schule: Rechtliche Prüfung geplant

Am Mittwoch war die Causa auch Thema in einem Gespräch zwischen Bildungsdirektion, Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) sowie Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern. Die Schulbehörde rechtfertigte das Vorgehen in der Volksschule mit dem Epidemiegesetz. Landeselternsprecherin Sabine Gabath (SPÖ) will das Handeln in Thalgau nun „juristisch prüfen lassen.“ Auch Hutter kündigte eine Prüfung an.