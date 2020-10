Eltern vor Covid-Test ihrer Kinder nicht gefragt

In der Steiermark ließen „Covid-Zwangstestungen“ an den Schulen die Gemüter hochkochen. Auch in Salzburg wehren sich einige Eltern vehement dagegen, dass ihre Kinder - ohne ihr Einverständnis - auf Corona getestet werden. In der Volksschule Thalgau gingen Mütter gar so weit, dass sie ihre Anwälte einschalteten.