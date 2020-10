Urlaubsreisende erschummeln sich Corona-Tests

Verärgerte Anrufe, weil das Flugzeug ging

„Wir hatten in weiterer Folge mehrere verärgerte Anrufe, warum denn die negativen Testergebnisse noch nicht da seien - schließlich gehe ja der Flieger schon am nächsten Tag“, schüttelt der Liezener Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher im „Steirerkrone“-Gespräch den Kopf. „Ein Herr hat mir am Telefon gesagt, es gehe ihm eh schon wieder besser. Ich habe ihm erklärt, wir können die Quarantäne erst aufheben, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.“ Offenbar wurden, so der Behördenleiter, dann wohl einige Flugzeuge verpasst. Übrigens: Zwischendurch waren 98 Prozent der über 1450 ermöglichten Tests in Liezen negativ!